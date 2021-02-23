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بينهم مسؤول حكومي .. ضبط متهمين بالاختلاس وتعاطي الرشوة في نينوى وبغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-23T10:33:25+0000
بينهم مسؤول حكومي .. ضبط متهمين بالاختلاس وتعاطي الرشوة في نينوى وبغداد

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن ضبط ثلاث عمليات اختلاس ورشوة في محافظتي بغداد ونينوى، مبينة أنها ألقت القبض على المتورطين بتلك العمليات وبينهم مديران اثنان.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مُديريَّة تحقيق نينوى، ضبطت مدير حسابات الخطة الاستثماريَّة في الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء المنطقة الشماليَّة – فرع نينوى، متلبِّساً باختلاس مبلغٍ من المال تسلَّمه بموجب وصولاتٍ رسميَّةٍ.

وبينت انها ضبطت سجل قيد اليوميَّة في الشركة، وأوليَّاتٍ لمبالغ رواتب وأجورٍ مُعادةٍ، ومبلغ رسم الطابع العدليّ، مُوضحة أن المُتَّهم قام بتسقيط المبالغ دون تقييدها، خلافاً للقانون.

وتابعت الهيئة بأنها فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى، ضبط مموظفاً في دائرة الصحَّة بالمحافظة مُتلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من أشخاصٍ، وإيهامهم بترويج مُعاملات تعيينٍ لهم، مشيرة الى ان العمليَّة اسفرت عن ضبط مُعاملات تعيينٍ ومُعاملاتٍ أخرى يقوم المُتَّهم بتعقيبها في مُختلف الدوائر الحكوميَّـة بالمحافظة.

وأضافت الهيئة أن فريق عمل مديريَّة تحقيق بغداد، ضبط مدير القسم القانونيّ في الشركة العامَّة للصناعات الحربيَّة مُتلبّساً بتعاطي الرشوة بالجرم المشهود؛ لقاء وعدٍ بغلق دعوى.

وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة بالمُبرزات المضبوطة في العمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها بصحبة المُتهمين على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في بغداد ونينوى، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادتين (340،307) من قانون العقوبات والقرار (160 لسنة 1983).

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