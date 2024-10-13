بينهم مسؤول .. القبض على 5 موظفين في بلدية الاعظمية ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، صباح اليوم الأحد، بإلقاء القبض على خمسة موظفين في بلدية الاعظمية ببغداد بينهم مسؤول بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية بالاشتراك مع هيئة النزاهة القت القبض على مدير قسم جباية بلدية الاعظمية ومعه اربعة موظفين في البلدية اعلاه بتهم تتعلق بالفساد والرشوة ضمن شارع الضباط في منطقة الاعظمية في بغداد.

ويحتل العراق المرتبة الـ 23 من بين 30 دولة المصنفة بأعلى بلدان العالم فسادا، وفقا لتقارير دولية صادرة نهاية العام 2023.