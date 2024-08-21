بينهم مديرا بلدية.. القضاء يدين 8 موظفين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بأن محكمة جنح النزاهة في المحافظة أصدرت أحكاماً جزائية متعددة بحق موظفين حكوميين بينهم مديرا بلدية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنح النزاهة في محكمة استئناف ذي قار أصدرت أحكاماً بالحبس بحق ثمانية موظفين، بينهم متهمان اثنان يشغلان منصب مدير بلدية في المحافظة أحدهما متقاعد عن الوظيفة، والستة الآخرين يعملان في ديوان المحافظة".

وبين المصدر، أن "الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم تراوحت بين أربعة أشهر وسنة كاملة، بتهم هدر المال العام، والقرار صدر استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".