بينهم "غواصو الگريعات".. مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادثي سير جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بحادثي سير شمالي وغربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بينهم غواصون من فريق البحث عن الشاب الغريق في منطقة "الگريعات" بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "تصادم بين عجلتين على الطريق العام الرابط بين ذي قار وميسان أدى لمصرع أربعة أشخاص على الفور، حيث تم نقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأشار إلى أن "حادث سير آخر وقع على الطريق الرابط بين الناصرية والبطحاء غربي ذي قار، أسفر إصابة غواصين اثنين كانا عائدين من العاصمة بغداد بعد مشاركتهما في عملية البحث الشاب السماوي الغريق بنهر دجلة في منطقة الگريعات".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المصابين لأحد المراكز الصحية في البطحاء لغرض تلقي العلاج اللازم".