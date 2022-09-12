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بينهم عروس إيرانية مهرها "زيارة الأربعين".. حصيلة صادمة بضحايا طريق الزائرين

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-12T18:21:05+0000
بينهم عروس إيرانية مهرها "زيارة الأربعين".. حصيلة صادمة بضحايا طريق الزائرين

شفق نيوز / كشف مدير مستشفى الحلة العام، في محافظة بابل، ربيع زكي، يوم الاثنين، عن حصيلة صادمة بأعداد ضحايا حوادث السير والدهس خلال منذ بدء المسير صوب كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية.

وقال زكي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المصابين الذين استقبلهم مستشفى الحلة العام فقط، نتيجة حوادث السير والدهس منذ بدء زيارة أربعينية الإمام الحسين، بلغ 1993 مصاباً".

وأضاف أن المستشفى سجل اليوم "مراجعة 83 مصاباً بحوادث الدهس على طريق الزائرين".

وأشار إلى أن "الجانب الإيراني تسلم اليوم، الجثث المتفحمة من حادث المحاويل الأخير والذي راح ضحيته 11 زائراً إيرانياً"، موضحاً أن "عشرة أشخاص منهم من عائلة واحدة، بينهم عروس مع زوجها كان مهرها زيارة الإمام الحسين في الأربعينية".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، قد أعربت عن مواساتها وتضامنها مع أسر ضحايا حوادث السير التي تعرض لها الزائرون في مناطق متفرقة من العراق، فيما أكدت تسلم البلاد جثامين الضحايا بالتعاون مع السلطات العراقية.

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