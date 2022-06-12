بينهم عرب وأجانب.. العراق يسجل اكثر من 600 وفاة بحوادث جنائية خلال شهر

شفق نيوز/ اعلن مدير عام دائرة الطب العدلي الدكتور زيد علي عباس، يوم الأحد، استقبال اكثر من 600 جثة بينهم 16 قضية تعود لعرب وأجانب خلال شهر أيار الماضي.

وقال عباس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجثث وردت من الجهات التحقيقية ومراكز الشرطة وبقضايا جنائية متعددة توزعت بواقع ( 68%) من الذكور و( 32% ) اناث"، مشيرا الى ان "مجمل هذه القضايا كانت نتيجة عن تسجيل (36 ) حالة وفاة متأثرة بإطلاقات نارية و (16) جثة اثر حوادث الصعق الكهربائي والسقوط فيما سجلت حوادث الحروق (38) جثة فضلا عن تشريح ( 74 ) جثة لحوادث المرور كما تم تسجيل حالات امراض وحوادث متفرقة اخرى".

واضاف ان "دائرة الطب العدلي تقوم بالتشريح الجنائي للجثة من خلال الفحص الدقيق وتحت طاقم متخصص من الأطباء العدليين لتحديد سبب وطريقة الوفاة وتقييم أي مرض أو إصابة قد تكون حدثت للجثة".