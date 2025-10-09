بينهم عراقيان .. مجموعة من المهاجرين عالقون في جزيرة يونانية نائية (صور)

شفق نيوز - أربيل

أعلنت مؤسسة "لوتكه" وتعني بالعربية "القمة" لشؤون اللاجئين والمهاجرين، أن 26 شخصا يبدو أنهم مهاجرون وصلوا، إلى جزيرة فارماكونيس اليونانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وذكرت المؤسسة في بيان اليوم، أنه تم تغيير مسار أولئك المهاجرين ليصلوا الى تلك الجزيرة التي لا تضم سوى عدد قليل من القواعد العسكرية، ولا يوجد بها سكان مدنيون.

ووفقا لتحقيقات "القمة"، أن المهاجرين كانوا من الصومال برفقتهم مواطنان عراقيان، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ جميعهم ونقلهم إلى مركز صحي لفحص حالتهم الصحية، نظرًا لتدهور صحة بعض المهاجرين.