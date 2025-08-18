بينهم طفل وقطري.. حوادث توقع 5 ضحايا بالبصرة والنجف

شفق نيوز- النجف/ البصرة

أفادت مصادر أمنية، يوم الاثنين، بمقتل طفل وإصابة والده بإطلاق نار جنوب الكوفة بمحافظة النجف، ومصرع سائق وإنقاذ شخصين وذلك في حادثي سير بمنطقتي الجبيلة والدير بمحافظة البصرة.

وعن الإطلاق النار في النجف، أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، "بمقتل طفل من مواليد 2021 وإصابة والده بإطلاق نار من قبل مجهول قرب منزلهما في إحدى الأزقة السكنية جنوب الكوفة"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً واعتقلت أربعة من المشتبه بهم".

وفي البصرة أقصى جنوب العراق، أبلغ مصدر أمني الوكالة "بمصرع سائق جراء حادث مروري بين سيارته نوع (أكسنت) وأخرى (دوج رام) في منطقة الجبيلة وسط المحافظة".

وفي البصرة أيضاَ، ذكر مصدر طبي للوكالة، أن "الكوادر الطبية والتمريضية في قسم الطوارئ بمستشفى الموانئ التعليمي تمكنت من إنقاذ حياة شخصين تعرضا لحادث سير مروري في منطقة الدير، أحدهما عراقي يبلغ من العمر 50 عاماً، والآخر قطري يبلغ من العمر 59 عاماً".