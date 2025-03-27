بينهم طفل.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادثي سير في محافظتين

شفق نيوز/ لقي 3 أشخاص بينهم طفل مصرعهم، يوم الخميس، وأصيب 5 آخرون، بحادثي سير في محافظتي كركوك وذي قار.

وقال مصدر أمني في محافظة كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثا وقع على طريق كركوك – بغداد قرب ناحية العظيم، بسبب انفجار إطار سيارة، ما تسبب بانقلابها".

وأضاف أن "الحادث أدى لوفاة طفل وإصابة اثنين، جميعهم من عائلة واحدة، كانوا في السيارة".

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار لوكالة شفق نيوز، أن "حادثا مروعا وقع على الطريق الرابط بين قضاءي الشطرة والغراف شمالي المحافظة، وأدى إلى مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين".

وبين أن "سيارات الاسعاف نقلت المصابين للمستشفى والجثث للطب العدلي".