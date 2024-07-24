بينهم طفلة وامرأة عجوز.. مصرع وإصابة 17 شخصاً بحادثي سير في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 17 شخصاً بحادثي سير مروعين جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام بين عجلتين حديثتيّ الطراز وقع على الطريق الرابط بين مدينة كركوك وناحية تازة جنوبي المحافظة، وأدى إلى مصرع طفلة وامرأة عجوز وإصابة ثمانية آخرين".

وأضاف أن "حادث تصادم آخر وقع بين عجلتين أيضاً على طريق كركوك-بغداد، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة ستة آخرين بينهم حالة حرجة".

وأشار المصدر إلى أن "سيارات الإسعاف ودوريات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، مبيناً أن سبب الحادثين هو السرعة المفرطة.