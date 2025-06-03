بينهم طفلان .. مصرع خمسة أشخاص بحوادث متفرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بمصرع خمسة أشخاص بحوادث متفرقة بمناطق مختلفة من محافظتي البصرة وذي قار جنوبي العراق.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن شابين لم يتجاوز عمرهما 20 عاماً لقيا حتفهما جراء حادث مروري مروع عندما كانا يقودان دراجة نارية على طريق أبي الخصيب جنوبي البصرة.

وأضافت أن طفلا من مواليد العام 2017 يسكن قضاء البطحاء ـ منطقة آل بدر في ذي قار توفي أثر تعرضه الى صعقة كهربائية داخل المنزل بواسطة جهاز التبريد ( المكيف)

كما اشارت المصادر إلى أن طفلاً من مواليد العام 2013 طالب و علي رياض برغش جبر العمر تولد 2015 طالب من سكنة قضاء الناصرية ـ منطقة الشوفة أثر حادث غرق في بركة مائية قرب المنزل.

وتابعت ان شابا من مواليد العام 2000 يعمل كاسباً يسكن ناحية العكيكة ـ الحي العسكري في ذي قار لقي حتفه أثر صعقة كهربائية خارج المنزل بسلك المولد الخارجي.

ووفقا للمصادر، فإن ذويه طالبوا الشكوى ضد شركة أمواج ذي قار كونها المسببة بقطع الأسلاك الكهربائية.