بينهم طفلان.. إصابة 7 أشخاص بحادثيّ سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة أشخاص بينهم طفلان بحادثيّ سير على في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث تصادم بين سيارتين وقع على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى، أدى إلى إصابة طفلة وضابطين في الجيش بجروح".

وأضاف المصدر أن "حادث آخر وقع على طريق بغداد – كركوك أيضاً عند أطراف قضاء الخالص، حيث انقلبت سيارة تقل أربعة أشخاص بينهم طفل، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة واحدهم في حالة".

وأشار إلى أن "المواطنين والأجهزة الأمنية نقلت المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادثين".