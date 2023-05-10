بينهم أطفال ونساء .. إنتشال جثث 8 أشخاص جراء حادث سير جنوب نينوى (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ انتشلت ثماني جثث بينهم أطفال ونساء جراء حادث سير مروع وقع جنوبي محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن الحادث ناجم عن "اصطدام مروري بين عجلة صالون خصوصي وأخرى أجرة في منطقة حمام العليل بمحافظة نينوى عصر اليوم الأربعاء".

ووفقا للبيان فقد اضطرت فرق الدفاع المدني إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن وإخراج الجثث وتأمين نقلهم إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

من جهته أوضح مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث مروري "عنيف" ناجم عن تصادم بين مركبتين قرب قرية "كنيطرة" في ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.