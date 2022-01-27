بينهم أطفال ونساء.. انقاذ 17 شخصا حاصرتهم النيران في الديوانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الخميس 17 شخصا بينهم اطفال ونساء حاصرتهم النيران داخل منازلهم في الديوانية جنوبي العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "استنفرت لإنقاذ سبعة عشر مواطنا اغلبهم نساء واطفال حاصرتهم ألسنة اللهب واخنق تنفسهم جراء نواتج وانبعاثات الحريق بعد ان امتدت النيران التي كان مصدرها فرن كهربائي لتحرق ثلاث دور سكنية في منطقة حي الوحدة مركز محافظة الديوانية".

وأضافت، "تسارعت فرق الدفاع المدني لتطويق النيران وإيجاد ثغرة للدخول واقتحام الحادث والبدء بإخراج العوائل السكنية وحمل الاطفال على الاكتاف بالتزامن مع عمليات الاخماد المباشر لقلب النار في الدور السكنية مع الحرص على استخدام مخليات الدخان نتيجة كثافة نواتج الحريق المعرقل لأداء فرق الدفاع وانهت الحادث دون تسجيل خسائر بشرية ".