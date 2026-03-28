بينهم أطفال .. إنقاذ 11 شخصا من عائلة واحدة بعد انهيار جدران منزلهم جنوب تكريت (صور)

شفق نيوز - صلاح الدين

نجحت فرق مديرية الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، في إجلاء 11 شخصاً من أُسرة واحدة من تحت ركام سقف وجدران منزلهم الذي انهار عليهم جراء تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول الجارفة.

وقال مصدر في المديرية لوكالة شفق نيوز، إن فرقتين من الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ أفراد العائلة الذين بينهم أطفال ونساء من خلال انتشالهم من تحت أنقاض المنزل المنهار في منطقة الفرحاتية غربي ناحية الاسحاقي جنوب مدينة تكريت.

وأشار إلى أن عملية الإنقاذ تطلبت جهوداً من عناصر الدفاع المدني عبر قطع قضبان النوافذ بآلات وعدد يدوية وكهربائية، وإخراج أفراد العائلة من دون إصابات بشرية.