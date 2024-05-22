بينهم طالبة وأمها.. ثلاث وفيات وانتحار في عدة محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بتسجيل 3 حالات وفيات وانتحار في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 2005 اقدم على الانتحار بأسلوب الشنق مستخدما حبل معلق في سقف غرفته ضمن منطقة الحرية ببغداد، ولم تعرف أسباب الانتحار".

في السياق، اشارت المصادر الى "وفاة طالبة في الصف الثالث المتوسط في قضاء سفوان بمحافظة البصرة بشكل مفاجئ بعدما كانت تراجع المواد الدراسية وتستعد للامتحانات"، مضيفة "بعد نقل الطالبة إلى مستشفى القضاء بدقائق لم تتحمل والدتها الفاجعة وتعرضت إلى جلطة دماغية وتوفيت على اثرها".

ووفقاً للمصادر فإن "شاباً عشرينياً يعمل في مطعم سياحي على طريق بغداد-كركوك بقضاء الخالص توفي اثر تعرضه لصعقة كهربائية اثناء صيانة انارة المطعم".

كما اشارت المصادر الى "إصابة طفلة بعمر 5 سنوات برصاصة طائشة في ظهرها ما ادى لإصابتها بجروح بليغة بمنطقة التحويلة شمال بعقوبة".