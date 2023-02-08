بينهم ضباط .. فريق بحث وإنقاذ عراقي للمساعدة في انتشال العالقين من ركام الزلزال التركي

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، توجه فريق بحث وإنقاذ عراقي يضم 6 صباط الى تركيا للمساعدة في عمليات انقاذ المواطنين العالقين تحت ركام الزلزال، فيما بيّن أن الفريق مدرّب على مستوى عال ولديه خبرة بهذه العمليات.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز إن "فريق البحث والإنقاذ العراقي توجه، مساء اليوم، إلى تركيا، لمساندة الدفاع المدني بعمليات البحث والتحري وانتشال الجثث من ركام الزلزال".

وأضاف عبد الرحمن أن "هذا الفريق مكون من 30 شخصاً من الدفاع المدني و6 ضباط بتدريب عالي المستوى وخبرة في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من تحت الركام".

وتابع المتحدث أن "هذه المبادرة جاءت بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بتقديم الدعم والعون والمساعدات الاغاثية وعمليات الإنقاذ لكل من سوريا وتركيا"، مبينا ان "توجه الفريق جاء لتسريع عمليات الإنقاذ بالتعاون مع بقية مديريات الدفاع المدني المتواجدة في تركيا، فالدفاع المدني العراقي له بصمات في عمليات الإنقاذ داخل البلاد".