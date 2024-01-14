بينهم ضباط.. السجن 10 سنوات لمدانين قاموا بتسجيل سيارات غير أصولية

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الأحد، احكاما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق اثني عشر مدانا عن جريمة تسجيل السيارات غير اصولية ومخالفة للقانون في مديرية مرور صلاح الدين مقابل مبالغ مالية.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة اصدرت احكامها بالسجن لمدة عشر سنوات بحق كل واحد منهم ومن بينهم سبعة ضباط ومنتسب، أضافة إلى اربعة اخرين يعملون في معارض السيارات والتخليص الكمركي".

وأضاف أن "هذه الاحكام صدرت استنادا لاحكام القرار160 / الفقرة ثانيا /1 لسنة 1983 المعدل وبدلالة المواد 47 و48و 49 من قانون العقوبات".