بينهم ضابط كبير.. مصرع وإصابة 4 منتسبين أمنيين بحادث سير في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة أربعة منتسبين أمنيين بينهم ضابط كبير، بحادث سير شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة نوع (ستاركس) تقل عدداً من المنتسبين بالقوات الأمنية في منطقة التاجي شمالي العاصمة تعرضت لحادث سير، ما أسفر عن مصرع ضابط برتبة عقيد وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى مستشفى الكاظمية لتلقي العلاج"، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث.