بينهم ضابط.. النزاهة تضبط (4) متهمين بتسلم رشى مقابل تسريع إصدار الجوازات في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، تمكنها من ضبط أربعة متهمين باقتراف جريمة الرشوة، مبينة أن من بين المتهمين ضابطاً يعمل في مديريَّة جوازات محافظة البصرة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتلقي مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة معلومات من أحد المشتكين تتضمن قيام أحد الضباط في جوازات المحافظة، بالاشتراك مع منتسب مدني وبعض المعقبين، بطلب مبالغ ماليَّة لقاء تسريع إصدار الجوازات، فسارعت المديريَّة إلى تأليف فريقين للتحري والتقصي وتنفيذ عملية ضبط المتهمين بالجرم المشهود.

وتابعت الدائرة أن الفريقين توزعا بينهما المهام، إذ قام الفريق الأول بالانتقال إلى مديريَّة جوازات البصرة وأخذ بمراقبة أصحاب أحد مكاتب الاستنساخ القريبة منها، مبينة تمكن الفريق من ضبط اثنين من المعقبين متلبسين بتلقي مبلغ الرشوة مقابل تسليم الجوازات بصورة سريعة إلى المشتكي.

وأضافت إن الفريق الثاني دخل بشكل متخف إلى مقر مديريَّة الجوازات، ونصب كميناً لأحد الضباط الذي يحمل رتبة مقدم الذي تلقى بدوره مكالمة هاتفيَّة من المتهمين المضبوطين بعد تسلمهما الرشوة، لافتة إلى أن الفريق تربص بالمقدم لحين إقدامه على الإيعاز إلى مسؤول التسليم لتسليم الجوازات، حيث تم ضبطهما متلبسين بالجرم المشهود.

ونوهت بتدوين أقوال المتهمين الأربعة الذين اعترفوا باقترافهم جريمة الرشوة، وتنظيم محضر ضبط أصولي، وسيق المتهمون بصحبة المبرزات المضبوطة إلى القاضي "الخفر" بمحكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة؛ لتقرير مصيرهم.