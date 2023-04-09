بينهم ضابطان.. ضبط 15 متهماً بالتلاعب وتعقيب معاملات المرور

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، عن ضبط 15 متهماً بالتلاعب وتعقيب المعاملات بمديريات المرور في 6 محافظات، مبينة أن بـين المتهمين ضابطان يحملان رتبة مقـدم تلاعبوا بــ 1028 إضبارة تسجيل مركبات في الديوانية.

وقالت الهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات الهيئة نفذت سلسلة عمليات ضبط نوعية في مديريات المرور في عدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط ( 15) متهماً بالتلاعب وتعقيب المعاملات.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى أن مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في محافظات (نينوى، والبصرة، والديوانية، والمثنى، وواسط، وميسان) قامت بتنفيذ (6) عمليات تم خلالها ضبط (15) متهماً، مبينةً أن العمليات نفذت بموجب مذكرات قضائية صادرة عن قضاة التحقيق المختصين في المحافظات المذكورة.

وأضافت الدائرة إن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية نفذ عملية ضبط كبرى في مديرية مرور الديوانية/ المشروع الوطني أسفرت عن ضبط ثلاثة متهمين بالتلاعب، لافتةً إلى أن المتهمين هم ضابطا التدقيق و"البيمنت" برتبة مقدم، ومدخل البيانات"منتسب"، مشيرةً إلى قيامهم بالتلاعب في أضابير تسجيل المركبات، وتسجيل المركبات الخاصة بالمواطنين والشركات، وسيارات الحمل والإنشائية والزراعية خلافاً للضوابط والتعليمات.

وتابعت إن المتهمين قاموا بتسجيل السيارات دون إدخال مبالغ رسم التسجيل والرسوم السيادية في حسابات المديرية، وإخفاء الأضابير للتغطية على أفعالهم، منوهةً بأن التدقيق الأولي أثبت فقدان (1028) إضبارةً؛ مما أدى إلى هدر أكثر من مليار دينار من المال العام كحصيلة أولية، وبعد عرض المتهمين على قاضي التحقيق، قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من ق.ع.ع.

بدورها، نفذت مديرية تحقيق نينوى عمليتي ضبط في مديرية المرور بالمحافظة، أسفرتا عن ضبط معقبين اثنين، مبينةً أن أحدهما منتسبٌ في الشعبة القانونية في المديرية ضبط بحوزتهما معاملات نقل ملكية مركبات يقومان بتعقيبها بصورة غير قانونية، أما مديرية تحقيق البصرة فقامت بضبط ثلاثة معقبين بحوزتهم معاملاتٌ في مديرية المرور/ المشروع الوطني، لافتةً إلى قيام المتهمين بالتعقيب دون وكالة رسمية.

وتابعت إن ملاكات مكتب المثنى تمكنت من ضبط خمسة معقبين بالجرم المشهود أثناء تعقيبهم للمعاملات في مديرية مرور المحافظة بصورة مخالفة للقانون، موضحةً أن فريق عمل مكتب تحقيق واسط قام بضبط معقب داخل مجمع تسجيل المركبات في المحافظة بحوزته معاملة منح إجازة سياقة لأول مرة تعود لأحد المراجعين، ولفتت إلى ضبط معقب في مديرية مرور محافظة ميسان من قبل ملاكات مكتب الهيئة في المحافظة، مشيرةً إلى أن المتهمين المضبوطين في واسط وميسان ليس لهما علاقة قانونية بالمعاملات التي ضبطت بحوزتهم.