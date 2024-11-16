بينهم "شيفان".. الأمن الوطني يعتقل 3 اشخاص بتهمة المحتوى الهابط في الموصل

شفق نيوز/ اعتقل جهاز الامن الوطني في الموصل، يوم السبت، ثلاثة اشخاص بتهمة المحتوى الهابط.

وقال مصدر امني في شرطة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الامن الوطني بالموصل اعتقل ثلاثة اشخاص بتهمة المحتوى الهابط في حي المصارف (شرقي الموصل)"، مبيناً أن "من ابرز المعتقلين هو التيكتوكر (شيفان) والمعروف في الموصل".

وأشار المصدر إلى أن "عملية القاء القبض تمت وفق مذكرات اعتقال قضائية".

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يُعتقل بها التيكتوكر "شيفان الزبيدي" بعد اعتقاله والحكم عليه في شهر كانون الثاني 2024.