بينهم شقيقان.. مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادثين مروريين في محافظتين

شفق نيوز- البصرة/ ديالى

أفاد مصدر طبي في محافظة البصرة، يوم السبت بمصرع شقيقين إثر حادث مروري في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شابين شقيقين لقيا مصرعهما إثر تصادم مركبتين قرب سيطرة السدرة، في البصرة، بعد اندلاع حريق في إحدى المركبتين".

ولفت المصدر إلى أنه "تم نقل الجثتين إلى مستشفى الزبير، وفتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته".

في حين أفاد مصدر في محافظة ديالى، بوقوع حادث مروري أسفر عن مصرع رجل في الستين من عمره وإصابة شخص آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن رجلاً متقاعداً في العقد السادس من عمره، قد لقي مصرعه، وأصيب مدني آخر بجروح بليغة اثر اصطدام سيارتين الاولى نوع (لانسر) والثانية (امبالا) أجرة سائقها المصاب من محافظة كركوك، في تقاطع السادة بأطراف مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأشار المصدر إلى أن "دوريات الشرطة وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى والرجل المتوفى إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث".