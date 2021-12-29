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"بينهم سوريون".. الأنبار تطلق حملة لملاحقة المتسولين

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-29T20:57:59+0000
"بينهم سوريون".. الأنبار تطلق حملة لملاحقة المتسولين

شفق نيوز/ افاد مدير شرطة قضاء الفلوجة شرقي محافظة الأنبار العراقية، جمال الجميلي، يوم الأربعاء، عن القبض على أكثر من 20 متسولاً، خلال حملة أطلقت لمكافحة الظاهرة التي انتشرت مؤخراً في عموم المدينة وضواحيها.

وقال الجميلي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حملة القضاء على ظاهرة التسول مستمرة لمدة مفتوحة، اي لا تقتصر على فترة معينة، وذلك لما نشهده من انتشار للمتسولين في كل مكان، لذا يجب أن نبقى نكافح هذه الظاهرة السلبية باستمرار للقضاء عليها".

وبين الجميلي، أن "في الفلوجة سيطرنا على هذه الظاهرة بنسبة 80 - 90 %". مؤكداً، إنه "تم خلال هذا الأسبوع فقط، القبض على أكثر 20 شخصاً من هذه الشريحة، وتم إطلاق سراحهم بقرار من القاضي بعد أن تمت كفالتهم وتطبيق النصوص القانونية بحقهم".

وأشار، الى أن "عدداً من المتسولين الذين تم القبض عليهم، تبين أنهم فعلاً بحاجة للمساعدة". لافتاً، بالقول "غالبية المتسولين هم من خارج المحافظة، اذ قدموا من محافظة نينوى وبغداد، ويعدون هذه الظاهرة مهنة لهم".

وتابع، بأن "نسبة قليلة من المتسولين الذين تم القبض عليهم، تبين أنهم سوريون".

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