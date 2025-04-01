بينهم سائحون .. إصابة 12 شخصاً بحادثي سير في كركوك والبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، يوم الثلاثاء، بإصابة سبعة سائحين بحادث سير مروع على طريق كركوك - السليمانية، قادمين من بغداد باتجاه اقليم كوردستان.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "أربع سيارت حديثة اصطدمت على طريق كركوك السليمانية ضمن ناحية قرهنجير (35 كم شمال كركوك)"، مبينا أن "سائق سيارة وجراء السرعة الفائقة وفقدان السيطرة اصطدم بسيارة ثانية والتي أصابت سيارة ثالثة ورابعة على الطريق الرئيسي".

وأضاف المصدر أن "من بين الإصابات السبع التي نقلت إلى مستشفيات كركوك، حالة خطيرة لشدة الإصابة في منطقة الرأس والصدر".

وتابع المصدر أن "الشرطة حضرت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً وقامت بفتح طريق الذهاب"، مبيناً أن "جميع المصابين من السائحين القادمين من بغداد باتجاه اقليم كوردستان لقضاء عطلة العيد".

في حين أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، بإصابة خمسة أشخاص بحادث سير عند مدخل المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مركبة حمل صغيرة، تعرضت لحادث سير، حيث انقلبت بالقرب من سيطرة السدرة مدخل محافظة البصرة".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص نقلوا على إثرها إلى مستشفى الزبير".