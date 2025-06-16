بينهم خليجيون.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحوادث سير وانتحار جنوبي العراق

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، عدة حوادث بينها حالة انتحار وإصابة ثلاثة مواطنين من الجنسية الخليجية بحادث سير.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث تصادم بين ثلاث عجلات وقع في منطقة خفاجة بقضاء الغراف، ما أدى إلى مصرع سائق إحدى المركبات وهي من نوع (تويوتا كراون)، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أنه "في حادث مروري آخر انقلبت مركبة من نوع (تويوتا راف فور) على الطريق الدولي السريع في منطقة حقل صبا قرب معمل الزيوت، وكان على متنها ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية البحرينية، حيث تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى سوق الشيوخ لتلقي العلاج أحدهم بحالة خطرة".

إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن "شاباً في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في منطقة دور موقع 22 النفطي، بمدينة الناصرية مركز المحافظة بعدما قام بربط (شماغاً) بمروحة سقفية داخل إحدى غرف منزله"، لافتاً إلى أن "الانتحار وقع قبل أربعة أيام بسبب وجوده وحيداً في المنزل إثر خلافات عائلية".