بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص بحادثين جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم السبت، بمصرع 3 أشخاص بحادثين منفصلين شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين الناصرية وسيد دخيل، نتيجة انقلاب عجلة وأدى الحادث لمصرع شخصين اثنين هما أب وابنه على الفور".

وأضاف المصدر، كما أن "شخصاً يعمل موظف كهرباء في إحدى الشركات الاهلية بقضاء الإصلاح توفي أثناء العمل بعد تعرضه لصعقة كهرباء، حيث تم نقل جثته للطب العدلي".