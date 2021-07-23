بينهم برلماني سابق وضابط.. ذوو متوفين يعتدون على كوادر مستشفى الفلوجة

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول في مديرية صحة محافظة الأنبار، يوم الجمعة، بتعرض الكوادر الطبية العاملة في مستشفى الفلوجة التعليمي وسط قضاء الفلوجة شرقي الأنبار، للاعتداء من قبل عدد من ذوي احد المتوفين داخل المستشفى.

وأبلغ المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة شفق نيوز، أن "من بين المعتدين برلماني سابق، وضابط بمديرية الأمن الوطني في الأنبار".

وقال إن "رجلا مسنا قدم إلى مستشفى الفلوجة قبل مدة قصيرة، ورغم أنه كان بحالة صحية يرثى لها، إلا أن الكوادر الطبية لا يمكنها عدم استقبال اي مريض مهما كانت حالته الصحية، وتم وضعه في الحجر الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه، إلا أنه توفى مساء اليوم".

وأضاف، "بعد وفاة المريض، قام عدد من ذويه والبالغ عددهم تسعة أشخاص، ومن بينهم عضو مجلس النواب السابق عن الانبار خالد العلواني، وضابط برتبة ملازم أول في مديرية الأمن الوطني بالانبار، يدعى هيثم، بالاعتداء على كوادر المستشفى، وتكسير العديد من الأجهزة ومحتويات غرفة المتوفي وثلاثة غرف أخرى، ومن ضمنها جهاز يبلغ ثمنه 250 الف دولار".

وتابع المصدر، "اثناء قيامهم بالاعتداء، قاموا بضرب احد المرضى الراقدين في المشفى، وتكسير الجهاز الذي كان موضوع على وجهه".

ولفت، إلى أنه "بعد خروجهم من ردهات العزل الصحي، قاموا بالتوجه نحو دار الأطباء، وقام أحدهم بسحب سلاحه صوب الأطباء، إلا أن قوى الـFBS التابعة لحماية المنشأت أطلقت النار نحوه واجبرته على رمي السلاح، وتم حجز عجلته والسلاح".

وأكد المصدر، " اعتقال كافة المعتدين باستثناء عضو البرلمان السابق خالد العلواني الذي كان السبب الرئيس بالتحريض على الاعتداء".