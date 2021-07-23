سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينهم برلماني سابق وضابط.. ذوو متوفين يعتدون على كوادر مستشفى الفلوجة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-23T17:42:37+0000
بينهم برلماني سابق وضابط.. ذوو متوفين يعتدون على كوادر مستشفى الفلوجة

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول في مديرية صحة محافظة الأنبار، يوم الجمعة، بتعرض الكوادر الطبية العاملة في مستشفى الفلوجة التعليمي وسط قضاء الفلوجة شرقي الأنبار، للاعتداء من قبل عدد من ذوي احد المتوفين داخل المستشفى.

وأبلغ المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة شفق نيوز، أن "من بين المعتدين برلماني سابق، وضابط بمديرية الأمن الوطني في الأنبار".

وقال إن "رجلا مسنا قدم إلى مستشفى الفلوجة قبل مدة قصيرة، ورغم أنه كان بحالة صحية يرثى لها، إلا أن الكوادر الطبية لا يمكنها عدم استقبال اي مريض مهما كانت حالته الصحية، وتم وضعه في الحجر الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه، إلا أنه توفى مساء اليوم".

وأضاف، "بعد وفاة المريض، قام عدد من ذويه والبالغ عددهم تسعة أشخاص، ومن بينهم عضو مجلس النواب السابق عن الانبار خالد العلواني، وضابط برتبة ملازم أول في مديرية الأمن الوطني بالانبار، يدعى هيثم، بالاعتداء على كوادر المستشفى، وتكسير العديد من الأجهزة ومحتويات غرفة المتوفي وثلاثة غرف أخرى، ومن ضمنها جهاز يبلغ ثمنه 250 الف دولار".

وتابع المصدر، "اثناء قيامهم بالاعتداء، قاموا بضرب احد المرضى الراقدين في المشفى، وتكسير الجهاز الذي كان موضوع على وجهه".

ولفت، إلى أنه "بعد خروجهم من ردهات العزل الصحي، قاموا بالتوجه نحو دار الأطباء، وقام أحدهم بسحب سلاحه صوب الأطباء، إلا أن قوى الـFBS التابعة لحماية المنشأت أطلقت النار نحوه واجبرته على رمي السلاح، وتم حجز عجلته والسلاح".

وأكد المصدر، " اعتقال كافة المعتدين باستثناء عضو البرلمان السابق خالد العلواني الذي كان السبب الرئيس بالتحريض على الاعتداء".

related

الموصل.. أقارب نائب في البرلمان يعتدون على كادر الطب العدلي

Date: 2021-07-09 19:59:40
الموصل.. أقارب نائب في البرلمان يعتدون على كادر الطب العدلي

صورة.. اعتداء على طبيبة واصابتها بجروح في السليمانية

Date: 2019-06-25 20:28:03
صورة.. اعتداء على طبيبة واصابتها بجروح في السليمانية

حقوق الانسان ترصد "اعتداء واستهدافاً" في تظاهرات ذي قار

Date: 2020-02-05 20:33:02
حقوق الانسان ترصد "اعتداء واستهدافاً" في تظاهرات ذي قار

بعد اعتداء جماعي على طبيب.. إغلاق مستشفى في البصرة

Date: 2020-07-24 20:29:59
بعد اعتداء جماعي على طبيب.. إغلاق مستشفى في البصرة

اعتداء على كوادر صحية وتحطيم أجهزة وأسرّة في البصرة (صور)

Date: 2020-08-05 12:19:23
اعتداء على كوادر صحية وتحطيم أجهزة وأسرّة في البصرة (صور)

بعد حادثة النجف .. تحذير من هجرة جديدة للإطباء في العراق

Date: 2020-08-28 10:14:26
بعد حادثة النجف .. تحذير من هجرة جديدة للإطباء في العراق

أول تعليق تركي رسمي على حادثة الإعتداء على أُسرة عراقية

Date: 2021-05-15 08:50:05
أول تعليق تركي رسمي على حادثة الإعتداء على أُسرة عراقية

قيمتها آلاف الدولارات.. مواطن يحطم أجهزة طبية بعد وفاة قريب له في ذي قار

Date: 2021-06-26 18:20:58
قيمتها آلاف الدولارات.. مواطن يحطم أجهزة طبية بعد وفاة قريب له في ذي قار