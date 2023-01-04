بينهم امرأتان.. مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث سير مروع في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة أربعة مدنيين بحادث سير مروع شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اثنين من النساء لقين مصرعهن وأصيب شخصين آخرين بحادث تصادم مروع على طريق تكريت - كركوك شمال شرق مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وأضاف، أن فرق الدفاع المدني والاسعافات هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الضحايا إلى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى"، مبينا أن أسباب الحادث خروج إحدى المركبتين عن مسارها واصطدامها بالمركبة الأخرى، وفق تحقيقات السلطات المرورية.

وتشهد صلاح الدين حوادث سير شبه يومية بسبب سوء منظومة الطرق وإهمال قواعد السلامة المرورية.