بينهم امرأة قتلت زوجها.. إعدام 6 مدانين في الحوت جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بأن إدارة سجن الحوت في محافظة ذي قار نفذت حكم الإعدام بحق ستة مدانين بقضايا إرهابية وجنائية بينهم امرأة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن تنفيذ الأحكام جاء بعد اكتساب قرارات الإعدام الدرجة القطعية، ومصادقة رئيس الجمهورية عليها وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.

ووفقاً للمصدر، فإنه من بين المعدومين امرأة مدانة بجريمة قتل زوجها، مشيراً إلى أن الزوج، من أقارب أحد الوزراء في الحكومة العراقية.