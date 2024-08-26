بينهم امرأة ايرانية.. مصرع وإصابة 14 شخصا بحادثي سير في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 14 شخصا بحادثي سير في منطقتين بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق السريع العام في منطقة الرميلة شمال البصرة نتيجة تصادم عجلتين اثنين، حيث أدى الحادث لاصابة 11 زائراً عائدا من كربلاء بينهم امرأة ايرانية الجنسية"، لافتا إلى أن "المصابين تم نقلهم لأقرب مشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، كما أن "حادث سير آخر وقع على طريق سفوان جنوبي المحافظة، نتيجة انقلاب عجلة مما أدى إلى مصرع شخص واحد على الفور وإصابة 2 آخرين، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين للمشفى لتلقي العلاج ".