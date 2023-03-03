بينهم امرأة .. النزاهة تضبط (3) متهمين بالرشوة وتعقيب المعاملات في بغداد

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط ثلاثة متهمين بينهم امرأة مُتلبِّسين بتعاطي الرشوة وتعقيب المُعاملات في عمليَّتي ضبطٍ نفَّذتهما في دوائر الضريبة في بغداد.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "العمليَّتين نُفِّذَتا من قبل فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ".

وأضافت الدائرة أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى دائرة ضريبة الرصافة قام بضبط مُوظَّفةٍ في الدائرة مُتلبِّسة بالجرم المشهود بتعاطي الرشوة من أحد المراجعين؛ لقاء تمشية المعاملات"، لافتة الى "ضبط مُتَّهمٍ أثناء قيامه بتعقيب المُعاملات ضُبِطَ بحوزته عددٌ من المُعاملات التي يقوم بتعقيبها".

وفي دائرة ضريبة الأعظميَّة، "تمكَّن الفريق من ضبط مُتَّهمٍ إثر مُخالفته التعليمات وقيامه بتعقيب وترويج المعاملات في الدائرة دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلُهُ القيام بذلك".

وتابعت الدائرة إنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".