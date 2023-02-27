بينهم المحافظ الأسبق.. استقدام 4 مسؤولين في بابل لمخالفتهم واجباتهم الوظيفية "عمداً"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل الأسبق "نائب المحافظ حالياً"، وثلاثة مسؤولين في المحافظة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"إصدار محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق "نائب المُحافظ حالياً".

وتابعت الدائرة أنَّ "أمر الاستقدام صدر جرَّاء قيام مُديريَّة بلديَّة الحلة بتخصيص عقارٍ إلى أحد الأشخاص خلافاً للقانون؛ على الرغم من كونه من العقارات التجاريَّة التي لا يجوز قانوناً تخصيصها لأغراض السكن".

وأضافت ان "أمر الاستقدام الذي جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، شمل أيضاً كلاً من: معاون المحافظ سابقاً، ومُدير بلديَّة الحلة الأسبق، ومُدير أملاك البلديَّة سابقاً، ومُوظَّفاً يعمل مُسَّاحاً فيها".