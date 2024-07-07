بينهم اطفال.. اصابة 8 اشخاص بهجوم "كلاب سائبة" في شورجة كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر في صحة كركوك يوم الاحد، بإصابة 8 اشخاص في حادثين منفصلين اثر مهاجمة الكلاب السائبة للمدنيين شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة صحة كركوك سجلت مساء اليوم حادثتين منفصلتين عن مهاجمة كلاب سائبة للمواطنين في احياء الشورجة روزماري شمالي كركوك وتم نقلهم الى مستشفى ازادي وكركوك العام".

ولفت المصدر إلى أن "مجموعة من الكلاب السائبة هاجمت في حي رزكاري واصيب على اثرها خمسة أشخاص من بينهم طفلان صغيران تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر؛ أن "الحادثة الثانية وقعت في حي الشورجة واصيب على اثرها 3 أشخاص، من بينهم رضيع بعمر 7 أشهر"، لافتا إلى انه "تم نقلهم الى المستشفى للعلاج".