بينهما مقر تابع للحشد.. اندلاع حريقين في الجادرية والمنصور

شفق نيوز- بغداد

اندلع حريق، يوم الأحد، داخل كرفان مشيد فوق سطح منزل تابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، مشيراً إلى تسجيل حالة اختناق واحدة بسيطة جراء الحادث، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادث منفصل، أوضح المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع في مساحة من الحشائش ضمن مقتربات مبنى نقابة الصيادلة في منطقة المنصور غربي بغداد".

وأضاف أن "الحريق لم يسجل أي خسائر بشرية".