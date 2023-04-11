بينهما بنغلاديشيان.. محكمة عراقية تقضي بالإعدام والمؤبد لـ9 مدانين بقضايا "إرهابية" وجنائية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، احكاماً بالإعدام والسجن المؤبد ضد 9 مدانين بقضايا "ارهاب" وجرائم جنائية.

وأبلغ مصدر أمني بالمحافظة وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ضد 7 إرهابيين تمت ادانتهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد القوات الامنية والمواطنين"، لافتا إلى أن " القرار صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر، أن "محكمة الجنايات اصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين من دولة بنغلاديش بتهمة قتل صاحبهم في مدينة الناصرية العام الماضي"، لافتا إلى أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".