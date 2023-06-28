بينهما العراقية "زها حديد" .. أغنى 10 مهندسين معماريين بالعالم في 2023

شفق نيوز/ أعدت مجلة "CEOWORLD 2021" الأمريكية للإحصاء، تصنيفاً لأغنى 10 مهندسين معماريين في العالم للعام 2023 كان من بينهم المهندسة المعمارية العراقية زها حديد.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان المهندس المعماري يدمج بشكل مثالي الأفكار الإبداعية والتصميم الماهر لإحياء مشروع ما، إنهم قادرون على إضافة الفن والجمال إلى المباني بطرق لا نتوقعها.

واضاف ان تم تلخيص 10 أسماء بعض أشهر المهندسين المعماريين الذين ابتكروا مكانة خاصة بهم من خلال مواهبهم وعملهم الجاد مع قيمة ثرواتهم.

نورمان فوستر

صافي الثروة: 240 مليون دولار

السير نورمان روبرت فوستر هو مهندس معماري شهير فاز بجائزة بريتزكر 1999. المعروف بتصميم المشاريع المرموقة مثل The Gherkin Building في لندن ومبنى HSBC في هونغ كونغ.

زها حديد

صافي الثروة: 130 مليون دولار

كانت هذه المعمارية العراقية البريطانية أول امرأة تحصل على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية في عام 2004. تتميز تصاميمها بلمسة رشيقة وهندسة متموجة تميزها عن غيرها. لديها أعمال رائعة تشمل المباني السكنية والتجارية ، مثل مركز لندن المائي ومجمع جالاكسي سوهو في بكين.

فرانك جيري: 100

صافي الثروة: 100 مليون دولار

فرانك جيري مهندس معماري شهير معروف بتصميم متحف غوغنهايم في بلباو بإسبانيا.

موشيه صفدي: 100

صافي الثروة: 150 مليون دولار

من أكثر الأعمال شهرة لموشيه صفدي هو "هابيتات 67" ، الذي تم الانتهاء منه في عام 1967. يحتوي المجمع السكني على وحدات مكدسة واحدة فوق الأخرى ، مما يميزها عن البقية.

سانتياغو كالاترافا: 100

صافي الثروة: 35 مليون دولار

تشتهر سانتياغو كالاترافا بتصميم المباني التي تحاكي الكائنات الحية تمامًا. تشمل أعماله البارزة متحف ميلووكي للفنون وجسر مارغريت هانت هيل.

رينزو بيانو

صافي الثروة: 25 مليون دولار

رينزو بيانو مهندس معماري محترف من إيطاليا اشتهر بتصميم أهم مبنى في لندن ، "شارد". بالإضافة إلى ذلك ، عمل أيضًا على تصميم Maison Hermes ، المتجر الرئيسي للعلامة التجارية الفرنسية الفاخرة "Hermes".

فرانك لويد رايت

صافي الثروة: 25 مليون دولار

غالبًا ما يُعتبر فرانك لويد رايت المهندس المعماري الأكثر شهرة وابتكارًا في عصره. خلال 70 عامًا من الخبرة ، صمم أكثر من 1000 مبنى وعدد لا يحصى من المباني التجارية والسكنية. تشمل بعض أعماله الشهيرة فندق Imperial Hotel في طوكيو و Fallingwater House في جنوب غرب ولاية بنسلفانيا.

لودفيج ميس فان دير روه

صافي الثروة: 16 مليون دولار

يُنسب إلى لودفيج ميس فان دير روه باعتباره رائد الهندسة المعمارية الحديثة.

كونغجيان يو

صافي الثروة: 15 مليون دولار

يحتل Kongjian Yu ، مهندس معماري صيني بارز ، المركز التاسع بين أغنى المهندسين المعماريين في العالم لعام 2023. وهو مؤسس وقائد شركة Turenscape ، وهي شركة معمارية مرموقة مقرها في الصين.

كونغجيان يو

صافي الثروة: 14 مليون دولار

ينحدر إنجلز من الدنمارك ، وهو مؤسس ومدير شركة الهندسة المعمارية Bjarke Ingels Group (BIG) ، التي أسسها في عام 2005.