بينها "5 درجات قرار".. التربية العراقية تحدد آليات النجاح والإكمال للصفوف غير المنتهية

حددت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات، اليوم الأحد، آليات النجاح أو الإكمال للصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2025–2026، استناداً إلى الأنظمة النافذة.

وأصدر المكتب الإعلامي للتربية في بيان توجيهات رسمية إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة أوضح فيها تفاصيل الضوابط منها، يُعد تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى ناجحين في حال حصولهم على درجة لا تقل عن درجة النجاح الصغرى ، ويُعدون مكمّلين إذا أخفقوا في مادة أو مادتين، أما تلاميذ الصف الخامس الابتدائي فيُشترط لنجاحهم الحصول على درجة لا تقل عن (50%) في كل مادة، ويُعدون مكمّلين إذا لم يحصلوا على درجة النجاح في مادة أو مادتين بعد إضافة (5) درجات قرار.

وفيما يخص المرحلة الثانوية، ذكر البيان، أن طلبة الصفين الأول والثاني المتوسط، والرابع والخامس الاعدادي بفروعه كافة، يُعدون ناجحين عند تحقيق درجة النجاح الصغرى في جميع الدروس، ويُمنح الطالب فرصة الإكمال إذا حصل على أقل من درجة (50%) في درس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس، بعد إضافة (5) درجات.

وأكد المكتب أن التلميذ أو الطالب يُعد راسبا في حال عدم تحقق شروط النجاح أو الإكمال المنصوص عليها، داعيا الإدارات المدرسية إلى الالتزام التام بهذه الضوابط عند إعلان النتائج، حرصا على تحقيق العدالة والدقة في تقييم أداء الطلبة.