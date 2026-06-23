بينها 3 في كوردستان.. العراق يرشح 5 قرى للقب "أفضل القرى السياحية العالمية"

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة السياحة، اليوم الثلاثاء، استكمال إجراءات ترشيح خمس قرى ومناطق عراقية للمشاركة في مبادرة "أفضل القرى السياحية" التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للسياحة لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة الريفية وإبراز ما تزخر به المناطق العراقية من مقومات تراثية وطبيعية وثقافية متميزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة، علي ياسين، في بيان رسمي، أن المناطق المرشحة تشمل: "بيارة" في محافظة حلبجة، وقضاء "راوندوز" في أربيل، و"هرور" في دهوك، و"ميركي" في نينوى، و"أبو سوباط" في ذي قار، مشيراً إلى أن الهيئة أنجزت جميع متطلبات الترشيح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأرسلت الملفات رسمياً إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة ضمن المواعيد المحددة.

وأضاف أن القرى المرشحة ستخضع لعملية تقييم شاملة وفق المعايير الدولية المعتمدة في المبادرة، والتي تركز على الاستدامة والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وتنمية المجتمعات المحلية، لافتاً إلى أن نتائج المنافسة ستُعلن خلال الأشهر المقبلة.

وأكد ياسين أن مشاركة العراق في هذه المبادرة الدولية تمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانته على خارطة السياحة العالمية، وتسليط الضوء على التنوع الثقافي والبيئي الذي تتمتع به المناطق الريفية العراقية، بما يسهم في دعم التنمية السياحية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المحلي.