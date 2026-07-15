بينها مول و6 نوادٍ ليلية.. عمليات بغداد تغلق مرافق سياحية غير مجازة في الكرخ والرصافة

شفق نيوز - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن إغلاق عدد من المرافق السياحية والترفيهية غير المجازة، بينها مول تجاري وقاعات ونوادي ليلية، في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بتوجيه مباشر من قائد عمليات بغداد، نفذت اللجان المشتركة في قيادة العمليات بالاشتراك مع مفارز من (مديرية الأمن السياحي)، سلسلة من واجبات التفتيش والتدقيق للمولات والمطاعم والنوادي الليلية ومخازن بيع الخمور، لغلق غير المرخص منها.

وأضاف البيان، أن الحملة أسفرت عن غلق عدد من المرافق المخالفة للشروط والضوابط السياحية، شملت (مولاً تجارياً، و6 قاعات ونوادٍ ليلية، ومخزناً لبيع المشروبات الكحولية، ومطعماً واحداً)، وذلك في مناطق متفرقة بجانبي الكرخ والرصافة.