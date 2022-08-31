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بينها مدينة شمالية.. 13 منطقة في العراق ضمن أعلى درجات الحرارة بالعالم

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-31T08:11:58+0000
بينها مدينة شمالية.. 13 منطقة في العراق ضمن أعلى درجات الحرارة بالعالم

شفق نيوز/ سجلت 13 منطقة في العراق، يوم الاربعاء، اعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الساعات الـ24 الماضية، تتقدمها احدى المناطق الشمالية. 

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة " خانقين " في ديالى (شمال بغداد)، سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 48 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية مدينة "الكوت - الحي" في واسط (وسط العراق) بواقع 47.6 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "الناصرية" في محافظة ذي قار، (جنوبي البلاد) بواقع 47.6 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة "السماوة" في المثنى (جنوبي البلاد أيضا)، رابعاً وبواقع 47.4 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الديوانية " (جنوبي العراق)، خامساً بدرجة حرارة بلغت 47.3 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن منطقة "بدرة" في واسط جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 47.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الجهراء" في الكويت سابعاً بدرجة حرارة بلغت 47.2 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة " العمارة" في ميسان" (جنوبي العراق) ثامناً بدرجة حرارة بلغت 47 درجة مئوية، كما جاءت مدينة "العزيزية" في واسط تاسعاً بدرجة حرارة 47 درجة مئوية، وجاءت مدينة " البصرة - الحسين" في البصرة، (أقصى جنوبي البلاد) عاشراً بدرجة حرارة 47 درجة مئوية، تليها محافظة  " كربلاء" (وسط العراق)، المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 47 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الكوت" في واسط بالمرتبة 12 بدرجة حرارة 47 درجة مئوية، وجاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" )أقصى جنوبي العراق)، بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 46.8 درجة مئوية، تليها منطقة "السالمي" في الكويت بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.7 درجة مئوية، تليها مدينة "الرفاعي" (جنوبي العراق)، بالمرتبة اأخيرة بدرجة حرارة 46.6 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم:

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