بينها لعناصر في البيشمركة.. رفع 105 رفات من مقبرة جماعية في "البكارة" بكركوك

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم الحافظ، يوم الإثنين، رفع لجنة المقابر الجماعية 105 رفات مجهولة الهوية من معسكر البكارة تعود لضحايا سقوط على يد تنظيم داعش، أثناء سيطرته على تلك المناطق.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن من بين الضحايا عناصر في قوات البيشمركة.

وسيطر تنظيم داعش في عام 2014، على مناطق واسعة من البلاد، شملت محافظة نينوى وأجزاء من كركوك وصلاح الدين والأنبار، ونفذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية.

وحتى الآن، ما تزال الجهات المعنية، تفتح العديد من المقابر الجماعية التي نفذها تنظيم داعش، وهناك العشرات متبقية لم تفتح حتى اليوم.

وقال الحافظ لوكالة شفق نيوز، إن "العمل جار لتحديد ضحايا المقبرة بالإضافة إلى هوية شهداء البيشمركة، لغرض مطابقتها مع الرفات التي استخرجت من المقابر الجماعية التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي".

ودعا الحافظ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "تخصيص موازنة خاصة لغرض سرعة إنجاز هذا الملف"، مؤكدا "هناك العديد من المقابر الجماعية في نواحي الرياض والرشاد والزاب، وهي بحاجة إلى تمويل حكومي لغرض فتحها، وأعداد الرفات فيها مختلف بين واحدة وأخرى".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، تمكنت قوات البيشمركة الكوردية من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كما ساهمت بأغلب المعارك ضد التنظيم، بما فيها محافظة كركوك.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلن عن رفع 100 رفات من مقبرة جماعية في البكارة بمحافظة كركوك.

وبحسب مصدر أفاد في حينها لوكالة شفق نيوز، فإن هذه هي نتائج المرحلة الاولى من عمليات الحفر والاستخراج، مؤكدا أن داعش الارهابي مارس سياسة اعدامات واسعة بحق الابرياء في المناطق التي اجتاحها بعد حزيران 2014.