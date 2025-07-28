بينها لعلاج السرطان.. تسجيل 4 براءات اختراع في العراق

شفق نيوز- بغداد

منحت مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية التابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يوم الإثنين، أربع براءات اختراع لابتكارات علمية تشمل علاج السرطان وتأثير أشعة الشمس على التصماميم وأخرى تخص التربة وأنظمة ضخ المياه.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "براءات الاختراع تشمل "معقد الذهب المشتق من السلفاديازين لعلاج سرطان الثدي" الذي طوره باحثون بجامعة الكوفة وأظهر نتائج واعدة في تثبيط الخلايا السرطانية، و"جهاز الهيليدون لدراسة الظلال المعمارية" من الجامعة التكنولوجية لتحليل تأثير أشعة الشمس على التصاميم المعمارية، بالإضافة إلى "المغياض-المرطاب الآلي المزدوج" كنظام ذكي لقياس خصائص التربة والمياه، و"الصمام العوام المائي اللاسلكي" لتحسين كفاءة أنظمة ضخ المياه".

وأعرب رئيس الجهاز فياض محمد عبد، بحسب البيان عن "فخره بهذه الإنجازات العلمية التي تعكس تطور البحث العلمي في العراق وقدرة الكوادر الوطنية على الابتكار"، مؤكداً أن "هذه البراءات تمثل نقلة نوعية في مسيرة التقدم العلمي".

من جانبه، أوضح مدير مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية، محمد جمال جاسم، أن "هذه الابتكارات خضعت لتقييم دقيق وفق المعايير الدولية".