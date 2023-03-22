بينها غلق محال المشروبات الكحولية .. الداخلية العراقية تصدر تعليمات خاصة برمضان

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، تعليمات خاصة بشهر رمضان تتضمن منع الإفطار العلني و المطاعم غير المجازة، ومحال بيع المشروبات الكحولية كافة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يمنع منعا باتا الإفطار العلني أو الإجهار بالإفطار العلني خلافا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية".

وقررت "غلق محال المشروبات الكحولية كافة خلال شهر رمضان المبارك ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية".

وكذلك "غلق المطاعم والكافيهات والمحال كافة التي تقدم المأكولات أو المشروبات غير المجازة أصوليا من قبل الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار".

وأكدت الوزارة على أن "تتولى الجهات المختصة بوزارتنا تنفيذ هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية والحكومات المحلية ذات العلاقة".

وحذرت من أن "المخالف لأحكام القانون يتعرض للمسؤولية القانونية والقضائية".