بينها عسكري.. 3 حالات انتحار في نينوى خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، بتسجيل ثلاث حالات انتحار، بينها لعسكري، خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة الأولى وقعت في قضاء سنجار غربي الموصل، حيث أقدم رجل إيزيدي على شنق نفسه داخل منزله".

وأضاف أن "الحادثة الثانية، وقعت في منطقة مشيرفة الثانية بمدينة الموصل، حيث أقدمت امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً على الانتحار شنقاً داخل منزلها"، مشيراً إلى أن "ذويها أفادوا بأنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية".

وتابع "وفي حادثة ثالثة، فإن أحد مقاتلي حرس نينوى أقدم على الانتحار بإطلاق النار على رأسه أثناء عمله داخل قاعدة زيليكان العسكرية في ناحية بعشيقة شرقي الموصل"، مبيناً أن "المقاتل يبلغ من العمر 35 عاماً، وتم نقل جثته إلى مستشفى الشيخان".