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متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً يربط بسجن "الحوت" ويغلقون دوائر حكومية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-05T06:25:14+0000
متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً يربط بسجن "الحوت" ويغلقون دوائر حكومية

شفق نيوز/ أغلق العشرات من موظفي الأجراء والعقود في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، الدوائر الحكومية الرئيسة في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن " العشرات من العاملين بصفة أجور وعقود يومية في وزارة الكهرباء أغلقوا دوائر الكهرباء الرئيسة في ذي قار (التوزيع والنقل والإنتاج) للمطالبة بتنفيذ القرار 315".

وأضاف، كما أن " موظفي الأجور قطعوا أمنيا طريقا مهما يربط الناصرية بسجن الحوت المركزي غربي المحافظة".

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قد أكدت عقب إقرار موازنة 2021، أن المحاضرين والإداريين والحرفيين سيتحولون جميعهم إلى عقود.

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