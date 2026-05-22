بينها طائرة تدريب وأدوية فاسدة.. إحباط "أخطر وأكبر" عملية تهريب بميناء عراقي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الجمعة، ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة وإحباط محاولات تهريب توصف بأنها من "أخطر وأكبر المحاولات" خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال جولة تفتيشية مفاجئة داخل منفذ ميناء أم قصر في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي، قاد الجولة التفتيشية في ساحة الترحيب الكبرى، حيث تم ضبط أدوية بشرية بأعداد كبيرة تتكون من حبوب وأنبولات الباراسيتامول وعلاجات طبية وفيتامينات مختلفة وأجهزة طبية ومستلزمات الاستنشاق للأوكسجين ومغذيات مختلفة الأحجام".

وأوضحت أن "المضبوطات مخالفة للضوابط ومضى على تصنيعها سنوات ومحملة بحاويات حديدية مخفية بمواد رخيصة لا قيمة لها للتهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك التهرب من استحصال الموافقات الأصولية والفحص من وزارة الصحة".

وأشارت إلى "اكتشاف حاويات محملة بأعداد هائلة من الأجهزة الإلكترونية تضمنت أكثر من 15 ألف هاتف نقال مختلف الأنواع وأجهزة آيباد، إضافة إلى ضبط أكثر من ألفي سماعة نوع أبل، في محاولة لتمريرها بطرق مخالفة للإجراءات القانونية من خلال إخفائها بمواد رخيصة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية".

وبحسب البيان، فقد تم أيضاً "العثور على حاوية تضم (طائرة تدريب) مضى على وصولها قرابة أكثر من خمسة أشهر ولم يراجع عليها أحد وبذلك تكون قد تجاوزت المدة القانونية للإنجاز، إلى جانب ضبط عجلات دون الموديل المسموح به، وقطع غيار وعجلات مفككة ودراجات نارية، في مشهد كشف حجم التحديات التي تواجهها المنافذ الحدودية في مكافحة التهريب والتلاعب".

وأكد الوائلي خلال جولته أن "هيئة المنافذ الحدودية مستمرة بتنفيذ عمليات التفتيش الميداني المكثف، وملاحقة شبكات التهريب والمتلاعبين بالقانون"، مشدداً على أن "لا تهاون مع أي محاولة تستهدف الاقتصاد الوطني أو تهدد سلامة المواطنين".