بينها حظر الحفلات.. "السياحة العراقية" تنشر تعليمات رمضان

شفق نيوز/ نشرت هيئة السياحة العراقية، يوم الثلاثاء، تعليمات "صارمة" تخص شهر رمضان.

وجاء في نشرة تعليمات رسمية، وردت لوكالة شفق نيوز، "يمنع الإفطار العلني، كما تمنع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية هذا الشهر الكريم".

كما قررت هيئة السياحة، "غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة قبل شروق الشمس وحتى الغروب باستثناء المرافق السياحية الآتية: المطاعم السياحية على الطرق الخارجية، والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى داخل المدن (مراجعة هيئة السياحة لغرض تثبيت ذلك)".

وتوعدت الهيئة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على وفق القانون".

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان مطلع الأسبوع المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية، على أن يتم تأكيد الموعد رسمياً بناءً على رؤية الهلال.