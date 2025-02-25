بينها حظر الحفلات.. "السياحة العراقية" تنشر تعليمات رمضان
شفق نيوز/ نشرت هيئة السياحة العراقية، يوم الثلاثاء، تعليمات "صارمة" تخص شهر رمضان.
وجاء في نشرة تعليمات رسمية، وردت لوكالة شفق نيوز، "يمنع الإفطار العلني، كما تمنع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية هذا الشهر الكريم".
كما قررت هيئة السياحة، "غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة قبل شروق الشمس وحتى الغروب باستثناء المرافق السياحية الآتية: المطاعم السياحية على الطرق الخارجية، والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى داخل المدن (مراجعة هيئة السياحة لغرض تثبيت ذلك)".
وتوعدت الهيئة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على وفق القانون".
ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان مطلع الأسبوع المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية، على أن يتم تأكيد الموعد رسمياً بناءً على رؤية الهلال.