بينها تمليك أراضٍ.. السوداني يوافق على 3 مطالب لنينوى

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم السبت، استحصال ثلاث موافقات من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر الدخيل في منشور على صفحته في "فيسبوك" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الموافقات تضمنت عرض موضوع أراضي الجمعيات لإصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن تمليك جميع أصحاب الدور المشيَّدة على أراضي الجمعيات استناداً إلى المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة".

وأضاف محافظ نينوى كما تم "استحصال الموافقة على استحداث كلية الطب في جامعة الحدباء، واستحصال الموافقة على تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة بنسبة 30%".

وكان السوداني قد وصل محافظة نينوى، صباح اليوم، في زيارة قصيرة، أعلن فيها قائمته الانتخابية "ائتلاف الإعمار والتنمية"، خلال مهرجان جماهيري حضره عدد من نواب ومرشحي الائتلاف، قبل أن يعود إلى العاصمة بغداد.