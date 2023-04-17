بينها تفجير جامع النبي يونس.. الإعدام والسجن بحق مدانين بقضايا ارهابية وجنائية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، بأن محكمة جنايات المحافظة اصدرت احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين تمت ادانتهم بقضايا ارهابية وجنائية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار أصدرت، اليوم، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ضد 3 إرهابيين تمت ادانتهم بارتكاب قضايا ارهابية بينها تفجير جامع النبي يونس في الموصل".

وأضاف المصدر، أن "المحكمة اصدرت حكما بالسجن 10 أعوام ضد متهما تمت إدانته بالتحريض على ارتكاب جريمة قتل وسط الناصرية"، لافتا إلى أن "القرارين صدرا استناداً لأحكام المادتين 4 إرهاب، و405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة جنايات محافظة النجف حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت ضد متهم تمت ادانته بقتل مواطن رميا بالرصاص اثناء نزاع عشائري العام الماضي، حيث صدر القرار استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.